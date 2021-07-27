Мендель отправила свою книгу Пескову
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель решила сделать подарок пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову.
Об этом свидетельствует видеообращение журналистки в Facebook.
Так, Юлия решила отправить Дмитрию Пескову свою книгу
"Каждый из нас - Президент".
"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?", — написала журналистка.
В комментариях под публикацией мнение общественности разделилось - часть поддерживает решение Мендель.
Другая часть людей отозвалась на такой поступок крайне негативно.
Часть комментаторов также отметили, что книга напечатана на русском языке.