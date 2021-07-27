Мендель отправила свою книгу Пескову

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель решила сделать подарок пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову.

Об этом свидетельствует видеообращение журналистки в Facebook.﻿

Так, Юлия решила отправить Дмитрию Пескову свою книгу "Каждый из нас - Президент".

"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" , — написала журналистка.

В комментариях под публикацией мнение общественности разделилось - часть поддерживает решение Мендель.

Другая часть людей отозвалась на такой поступок крайне негативно.

Часть комментаторов также отметили, что книга напечатана на русском языке.