При взрыве на химическом предприятии в Германии есть погибший

При взрыве на химическом предприятии Currenta в г. Леверкузен (ФРГ) погиб один человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что есть раненые, пропавшими без вести числятся пять человек.

Взрыв на нефтебазе химического предприятия Currenta в Леверкузен произошел в 9.40 (10.40 мск). Сообщается, что над городом висели клубы черного дыма, через систему оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.