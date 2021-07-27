Пятую часть льготного газа для населения получил бизнес

Из-за ошибки в контракте между Нафтогазом и газсбытами более 20% газа по льготным ценам для населения получили предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза, сообщает Экономическая правда.

"Нафтогаз" для формирования газсбытами собственных годовых продуктов подписал в апреле контракты с предприятиями. Согласно им с 1 мая этого года до конца апреля следующего обязался продавать им газ по определенной цене, а они уже продают его населению в течение года по фиксированной цене с учетом своей маржи.

Компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа и "Нафтогаз", которые вместе контролируют до 80% рынка поставок голубого топлива бытовым потребителям, законтрактовали наибольшие объемы - 6 млрд куб м и 2,2 млрд куб м газа соответственно с ценой 7,42 тыс грн за тысячу кубометров газа - самой низкой с законтрактованных.

В "Нафтогазе" говорят, что в условиях однолетнего контракта с этой компанией не было установлено ограничений или обязательств газсбытовых предприятий поставлять природный газ исключительно для бытовых потребителей. Таким образом поставщики покупали у государства "дешевый" газ для населения и продавали его часть промышленности по высоким рыночным ценам.

"Такая ошибка привела к тому, что в мае 2021 года более 20% природного газа, который был отпущен газсбытовым предприятиям для снабжения населения по годовым договорам, был перепродан по рыночным ценам (выше фиксированных в договорах) для других категорий потребителей" , - сообщили в "Нафтогазе".

В НАК объясняют, что проблема заключается именно в том, как эти контракты были прописаны, а не в введении годового продукта и обеспечении Нафтогазом ресурса для него.

Сейчас Нафтогаз совместно с Минэнерго, НКРЕКП и ООО "ОГТСУ" разработали новую модель прозрачного обеспечения потребностей населения природным газом, добавили в НАК.