Крестный ход в Киеве посетили более 350 тысяч верующих

Во вторник, 27 июля, в Киеве Крестный ход Украинской православной церкви в честь 1033-летия крещения Руси посетили 350 тысяч верующих.﻿ Об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент, сообщает Страна.ua.

"Если в 2019 году в крестном ходе приняло участие около 300 тысяч человек, то в этом году их значительно больше" , - заявил он, комментируя шествие православных в центре Киева.

Позже он уточнил, что пришли более 350 тысяч человек.

Напомним, 27 июля в Киеве прошел крестный ход в честь 1033-летия крещения Руси, который провела УПЦ. При этом ПЦУ проводить аналогичный ход не стала. Верующие УПЦ прошли со святынями от Владимирской горки, где сперва состоится молебен, до Киево-Печерской лавры.

Предстоятель Украинской Православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с 1033-летием крещения Киевской Руси и призвал, чтобы "каждый из нас помнил об этом, что мы являемся потомками святого князя Владимира и по плоти".

Также сообщалось, что в Киеве перекрыли центральные улицы из-за крестного хода, а на дорогах дежурит полиция. В частности была перекрыта центральная улица столицы Крещатик.