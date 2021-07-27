Нацбанк ожидает роста денежных переводов заробитчан

По словам заместителя главы Национального банка Юрия Гелетия, продолжается рост переводов трудовых мигрантов, который по итогам пяти месяцев этого года составил 11 процентов, сообщает Интерфакс-Украина.

"По нашему прогнозу, переводы трудовых мигрантов в этом году увеличатся на 11% – до около $13,3 млрд за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов и упрощения условий пересечения границы благодаря ускорению темпов вакцинации", – сообщил он в интервью.

Кроме того, по прогнозам регулятора, импорт путешествий, сильно упавший в 2020 году из-за пандемии, в этом году вырастет почти в полтора раза – почти до $7 млрд.