Замгенпрокурора Мамедов написал заявление об отставке

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке с занимаемой должности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Написал заявление об отставке" , - написал Мамедов.

"Благодарю всех, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность реформы ювенальной юстиции и реализовал этот проект" , - добавил он.

Накануне, 26 июля, в юридической компании "Миллер" заявили, что Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей. В Офисе генерального прокурора в тот же день сообщили, что заявления об отставке не поступало.

1 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала приказ о внесении изменений в распределение обязанностей между руководителями Офиса генпрокурора. Документ обнародован на сайте Офиса генпрокурора.

Согласно приказу №214 от 30 июня 2021 года, руководство Департаментом надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, передано лично Венедиктовой. 29 июня был подписан приказ, которым руководство расследованиями дел, связанных с вооруженным конфликтом, передавалось замгенпрокурора Максиму Якубовскому.

Ранее "департамент войны" курировал замгенпрокурора Мамедов. В кураторстве Мамедова оставалось расследование дел Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию, а также взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.

Юристы компании "Миллер", представляющие интересы Мамедова, считают политически мотивированным отстранение от исполнения обязанностей заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова и намерены доказать безосновательность лишения его доступа к гостайне, что стало основанием для отстранения.