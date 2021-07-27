Спрос на IT-специалистов в Украине каждый год растет на 30%

Количество вакансий в украинской IT-индустрии значительно превышает предложение специалистов, что стало одним из вызовов для отрасли, сообщает Деловая столица.

Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Ассоциации "IT Ukraine", CEO Intellias Виталий Седлер.

В частности, нехватка специалистов остро ощущается в конкуренции между украинскими и иностранными компаниями на рынке труда.

По данным "IT Ukraine", ежегодно украинские образовательные заведения выпускают 15-20 тыс. технических специалистов, тогда как рынку в 2021 г. требуется как минимум 54 тыс. (частично закрывают вакансии свитчеры — те, кто переквалифицировался в айтишников). Сейчас спрос на них повышается из-за рекордного роста запросов на ИТ-услуги (примерно на 30% ежегодно).

По мнению Виталия Седлера, для стратегического изменения ситуации к лучшему нужно перестроить систему образования совместными усилиями учебных заведений, бизнеса и государства. В частности: