"Холостячка" Огневич рассказала, какого мужчину ищет

Уже скоро на экраны выйдет 2-й сезон шоу "Холостячка", где мужчины будут бороться за сердце очаровательной украинской певицы Златы Огневич. Перед выходом проекта артистка рассказала, какого мужчину она хотела бы найти, а также чего не приемлет в отношениях, сообщает РБК-Украина.

Говоря об идеале мужчины, Злата призналась, что он как раз таки не должен быть идеальным.

"Главное для меня в человеке, в мужчине - это то, чтобы он не был идеальным. Потому что это будет неинтересно. Мне нравятся мужчины, полные жажды жизни. Мне нравятся мужчины, которые обожают путешествовать, вести активный образ жизни. Мне очень импонирует наличие интеллекта и, конечно же, чувства юмора" , - поделилась певица.

А вот что ее точно оттолкнет - это самовлюбленность избранника.

"Мне не нравятся самовлюбленные мужчины. Вот эту черту характера (я назвала бы ее пороком) я не смогла бы принять. И если он будет употреблять какие-то наркотики, то это тоже мне не близко. Все остальное можно принять" , - призналась Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, артистке хотелось бы, чтобы ее мужчина поддерживал ее творчество и не боялся популярности. А такие случаи в жизни Златы уже бывали.

"Я сталкивалась с теми моментами, когда мой парень просто сказал мне: "Знаешь, я так подумал, мы не сможем с тобой встречаться, потому что будут говорить, что это парень Златы Огневич!". Я думаю, что все это бред. Потому что если человек самодостаточный, успешный, сильный, то он не будет проникаться такой темой, что он мой парень" , - считает исполнительница.

Собственничество в отношениях она также считает неприемлемым.

"Также был парень, который говорил, что он не примет моей карьеры, ведь у меня есть поклонники, которые будут ухаживать, дарить цветы. А он хочет, чтобы я принадлежала только ему. Я считаю, что это какой-то человеческий эгоизм. Это даже не об отношениях. Как один человек может принадлежать другому? Я не вещь. Я живая личность. Я не могу никому принадлежать вообще" , - отметила новая "Холостячка".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Автор: Марина Настевич