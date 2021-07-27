Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Литвы предлагает правительству страны ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью, сообщает Вести.

Такое заявление сделала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение" , – заявила министр.

Она считает, что прежде чем пойти на этот шаг, необходимо оценить множество факторов.