Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Министерство внутренних дел Литвы предлагает правительству страны ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью, сообщает Вести.
Такое заявление сделала глава МВД Литвы Агне Билотайте.
По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.
"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр.
Она считает, что прежде чем пойти на этот шаг, необходимо оценить множество факторов.
"Поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке", - добавила Билотайте.