Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Фото: pasienis.lt

Министерство внутренних дел Литвы предлагает правительству страны ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью, сообщает Вести.

Такое заявление сделала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр.

Она считает, что прежде чем пойти на этот шаг, необходимо оценить множество факторов.

"Поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке", - добавила Билотайте.
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