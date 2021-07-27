Президент Владимир Зеленский лидирует в рейтинге доверия украинцев к политикам, но у всех вошедших в него баланс доверия отрицательный, сообщает Лига.net.

На конец июля рейтинг доверия выглядит так (в скобках – рейтинг на начало апреля):

Владимир Зеленский: 45% доверяют, 52% не доверяют (46% – 52%);

Юлия Тимошенко: 31% доверяют, 68% не доверяют (30% – 68%);

Юрий Бойко: 27% доверяют, 57% не доверяют, 14% не слышали о нем (24% – 59% – 14%);

Петр Порошенко: 26% доверяют, 72% не доверяют (24% – 74%);

Виктор Медведчук: 18% доверяют, 70% не доверяют, 9% не слышали о нем (16% – 71% – 11%);

Денис Шмыгаль: 16% доверяют, 51% не доверяют, 28% не слышали о нем (17% – 50% – 28%).

Опрос проведен 23-25 июля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%.