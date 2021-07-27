Green Grey исключили из концерта ко Дню независимости из-за песни на русском

Знаменитая украинская группа Green Grey должна была выступить со своим хитом "Под дождем" на масштабном шоу в честь 30-летия независимости Украины, сообщает Сегодня.

По словам музыканта, Green Grey пытаются стереть из истории, в то время как на самом деле за 30 лет независимости Украины они стали одной из самых титулованных украинских групп.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из офиса Президента, принять участие в Большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвящённый 30 летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема – 30 Легендарных групп с легендарными песнями. Началась подготовка... обсуждения сценария, выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!" – сообщил музыкант .

Дизель отметил, что они полностью украинский продукт: записывали песни в Украине, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей. Также музыкант сообщил, что все их достижения, а их немало, были под флагом Украины и артисты всегда гордились этим.

Песня "Под дождем" в свое время стала визитной карточкой Green Grey.