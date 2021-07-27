Каменских раскритиковали за откровенное фото в бассейне

Исполнительница опубликовала соблазнительный кадр, который не оставил равнодушными ее фанатов, сообщает Корреспондент.

Украинская певица Настя Каменских взволновала поклонников новым откровенным снимком в Instagram.

Звезда предстала перед камерой обнаженной, удобно расположившись у бортика бассейна. Для публикации она применила фотофильтр, который размыл нижнюю часть тела. В итоге незагорелая кожа на ягодицах стала выглядеть как трусики.

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день" , – отметила в подписи к публикации Настя.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Большинству комментаторов понравился снимок певицы, но нашлись и такие, кто раскритиковал ее за "горячий" кадр.

"Трусы надень", "И зачем нам это видеть?", "Опять голая", "Если песни не привлекают внимание, в ход идут голые попы" , – написали некоторые фолловеры.

Отметим, что Каменских довольно часто делится пикантными кадрами, которые вызывают бурные обсуждения в соцсети. Так, недавно звезду раскритиковали за снимок топлес.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Настя Каменских instagram.com/kamenskux