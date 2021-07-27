"Гаванский синдром" снова "подкосил" американских дипломатов

В США снова заявили о таинственном "гаванском синдроме", которым болеют американские дипломаты и агенты разведки. Теперь сотрудники посольства в Вене пожаловались на внезапные головокружения и мигрени, сообщает Обозреватель.

О первых таких случаях стало известно еще пять лет назад. И с тех пор врачи так и не смогли установить причину загадочного недуга. Однако спецслужбы подозревают, что к болезни "приложилась" Россия.

Что такое "гаванский синдром"?

"Гаванский синдром" – так журналисты называют необычные симптомы, на которые в 2016 году стали жаловаться сотрудники американского посольства в Гаване. Тогда пострадали не менее 19 дипломатов, у них диагностировали:

травмы и отек головного мозга;

потерю слуха;

тошноту;

сильные мигрени;

утрату чувства равновесия;

когнитивные нарушения.

Также заболевшие испытывали так называемые "сенсорные ощущения" – такие как посторонние звуки, ощущение давления или тепла.

Спустя год на аналогичные проблемы пожаловались американские дипломаты из китайского города Гуанчжоу. Позже подобные случаи фиксировали в России, Польше, Австралии и на Ближнем Востоке. В общей сложности от неизвестного недуга могли пострадать около 130 человек – это дипломаты и члены их семей, сотрудники ЦРУ и военные.

Пожалуй, самый известный инцидент – дело сотрудника разведки Марка Полимеропулоса. Он был вынужден покинуть работу из-за постоянных мигреней, головокружения и шума в голове. По словам офицера, впервые он начал испытывать симптомы "гаванского синдрома" во время рабочей поездки в Москву в 2017 году.

Марк Полимеропулос. Источник: BBC

Что произошло с американскими дипломатами в этот раз?

После вступления Джо Байдена в должность президента США симптомы "гаванского синдрома" возобновились. С начала этого года уже зарегистрировано около 20 случаев у американских дипломатов в Вене. Что именно произошло с американскими гражданами, пока неясно. Выдвигались самые разные версии – от акустических атак до массовой истерии.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: новая администрация попытается выяснить, что именно могло стать причиной многочисленных расстройств у сотрудников сотрудников дипломатических миссий. Но, по данным New Yorker, глава ЦРУ Уильям Бернс описывает эти события как "нападения".

Вот главные версии, которые выдвигали американские СМИ и ученые:

в 2018 году издание The NYT предположило, что "гаванский синдром" связан с микроволновым излучением, за которым могут стоять российские спецслужбы.

в 2019 году канадское Управление здравоохранения сообщило, что проблемы могли быть вызваны нейротоксинами в антикомариных пестицидах.

в 2020 году Национальная академия наук, инженерии и медицины США обнародовала версию о направленном радиочастотном излучении.

Также были и другие гипотезы. New Yorker пишет, что ФБР называло инциденты массовым психологическим заболеванием. Такое происходит, когда группа людей считает, что подвергается некоему вредоносному воздействию и начинает одновременно чувствовать себя плохо.

В США намерены расследовать эпизоды заболевания дипломатов "гавайским синдромом"

Однако позже это предположение исключили. Согласно заключению врачей, некоторые пациенты даже не знали о подобных ситуациях с дипломатами в других странах. Кроме того, определенные физические симптомы, обнаруженные у сотрудников дипмиссий, не могут быть вызваны исключительно психическими проблемами.

А специалисты из университета Пенсильвании обнаружили, что у 40 больных имеются повреждения мозга при отсутствии признаков физического воздействия на череп – своего рода "сотрясение мозга без сотрясения".

Это проделки России?

Пока администрация Байдена не определила, кто несет ответственность за эпизоды "гаванского синдрома". Однако СМИ неоднократно говорили о причастности к этому спецслужб России.

По данным NYT, у американских властей даже появились некие доказательства, указывающие на это. А разведслужбы, используя данные о местоположении мобильных телефонов, смогли определить, что в некоторых случаях в непосредственной близости от пострадавших находились российские разведчики.

"Высокопоставленные чиновники администраций Трампа и Байдена подозревают, что в появлении синдрома виноваты россияне. Их рабочая гипотеза состоит в том, что агенты ГРУ, российской военной разведки, направляли излучающие микроволновую радиацию устройства на американских сотрудников, возможно, чтобы похитить сведения с их компьютеров или смартфонов. Это нанесло им серьезный вред" , – сказано в материале New Yorker.

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О похожей версии говорил и бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер. По его словам, "российские спецслужбы буквально заваливали посольство США в Москве потоками микроволн и электронных импульсов". Он добавлял, что в России за представляющими интерес людьми даже следовали микроавтобусы, напичканные специальным оборудованием.

Китай и Россия всегда отрицали какую-либо причастность к ухудшению здоровья дипломатов. Впрочем, официальные обвинения против РФ или какой-либо другой страны Белый дом пока так и не выдвинул. Однако ЦРУ уже сформировало спецгруппу, которая занимается сбором информации о "гаванском синдроме" – при каких обстоятельствах произошло заболевание и кто несет за это ответственность.