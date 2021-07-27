В Киеве придется платить за парковку во дворах

Даже если человек живет в этом доме и припарковал машину у подъезда, то заплатить за стоянку придется. В спальном районе парковка обойдется 1,5 тыс. грн. в месяц. А если владелец живет в центральной части города – ежемесячно придется платить 10 700 грн, сообщает 24 Канал.

В Киеве будут брать плату за дневную парковку – с 8:00 до 22:00 - на улицах и во дворах, даже если человек живет в этом доме. В месяц автомобилистам из спальных районов, где стоимость парковки составляет 5 грн в час, придется выложить более 1500 гривен. Тем кто живет в центре столицы или на Подоле, где парковка стоит 35 грн в час, за месяц придется заплатить 10 700 грн.

Платить придется согласно тарифу, установленному КГГА и начавшему действовать с 1 июля этого года. В частности, парковка в центре города обойдется в 35 грн в час, вблизи центра, а также возле рынков, метро и других общественных мест – 25 грн/час, в спальных районах – 5 грн, пишут Вести.

Киевтранспарксервис опубликовал на своем сайте карту города, на которой выделены места, где бесплатно машину уже не поставишь.

Где будет платная парковка

Деснянский район: улицы Бальзака (вдоль линии скоростного трамвая), Электротехническая, Закревского, Милославская, Радунская, ул. Кубанской Украины, Милютенко, пр-т Лесной, ул. Шолом Алейхема, Киото, перекресток пр-та Ватутина и ул. Теодора Драйзера.

Днепровский район: ул. Миропольская, бул. Перова, улицы Радужная, Сулеймана Стальского, Вершигоры, радужная, Братиславская, бул. Верховной Рады, ул. Строителей, Березняковская, пр-т Броварской (возле рынка "Лесной"), бул. Шамо (целиком и с двух сторон), улицы Энтузиастов, Алма-Атинская.

Дарницкий район: улицы Урловская, Анны Ахматовой, Елены Пчелки, Коллекторная, пр-т Бажана, улицы Ревуцкого, Ващенко, Драгоманова, пр-т Григоренко.

Подольский район: почти весь Старый Подол, ул. Василия Порика.

Шевченковский район: почти весь центр, улицы Зоологическая, Олеся Гончара, Бульварно-Кудрявская, Винниченко, Владимирская, Сретенская, Львовская, Рейтарская, Ярославов Вал, Вознесенский спуск, улицы Лысенко, Богдана Хмельницкого, Франко, Пушкинская, Терещенковская, Крещатик, 15, все улицы, отходящие от Площади.

Печерский район: улица Михаила Заднепровского, Дарвина, Бассейная, пр-т Леси Украинки ул. Мечникова, улицы, отходящие от Площади в сторону Печерска.

Оболонский район: пр-т Оболонский, улицы Героев Днепра, Дубровицкая, Приречная, Автозаводская.

Святошинский район: Кольцевая дорога, пр-т Леся Курбаса, пр-т Королева, ул. Семьи Сосниных.

Соломенский район: пр - т Воздухофлотский, ул. Пулюя.

Голосеевский район: ул. Академика Заболотного, Столичное шоссе, пр-т Глушкова, улицы Дмитрия Луценко, Маршала Конева, пр-т Академика Глушкова.

Советник заместителя председателя КГГА Виталий Селик рассказал, что сейчас городские службы размечают и нумеруют места под парковку. А также начали устанавливать информационные таблички, на которых будет указан тариф и QR-код для перехода к оплате.

"Купив автомобиль, вы должны быть готовы к тому, что за парковку придется платить. Покупка не означает, что вы автоматически получаете право на бесплатное пользование участком территории площадью в 10 кв. м. МАФы и владельцы рекламных конструкций за такие же участки платят. Еще при СССР купившие автомобиль должны были позаботиться о гаражах. А в других странах вообще – если у тебя нет индивидуального частного места для автомобиля, то ты не имеешь права покупать авто " , – говорит Селик.

Как заплатить за парковку

"Оплата парковки происходит через приложение "Киев цифровой". Его нужно загрузить на смартфон, привязав банковскую карту, Apple Pay или Google Pay. Затем загрузить парковочную карту, ввести номер своего автомобиля. Парковочная площадка подтягивается автоматически, благодаря системе GPS. Когда едете, нужно нажать в приложении кнопку "Завершить парковку". И с вас снимают деньги. Паркоматов на дневных стоянках пока не будет" , – рассказал Селик.

Также можно рассчитаться через Приват 24, Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными оплатить парковку можно исключительно в терминале Easy Pay.

За неуплату – штраф в двадцатикратном размере стоимости часа парковки. То есть, в спальном районе это 100 грн, а в центре — 700 грн.

Селик также пояснил, что земля в городе — муниципальная, а значит власти вправе устанавливать там шлагбаумы и брать оплату. Исключение – если придомовая территория оформлена на ОСМД или ЖСК, есть акт на право собственности. В этом случае этот дом имеет право самостоятельно решать, кому давать первоочередное право ставить на ней свой автомобиль.

Киевляне, у которых есть автомобиль, относятся к идее власти очень негативно. Некоторые считают, что, чтобы не платить, люди просто будут перегонять машины в другие места, а вечером, когда бесплатно, ставить обратно.

"Я работаю дома, а значит, и машина стоит возле дома. На сутки будет выходить 70 грн. А если умножить на 22 рабочих дня (в выходные парковка бесплатная, — ред.), то получается свыше 1500 грн. Это дорого" , – говорит житель спального района города Александр.

Если водитель живет в центральной части города, где стоянка стоит 35 грн. в час, ежемесячно ему придется платить 10 700 грн.