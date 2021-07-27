Названы ТОП10 самых популярных авто среди украинцев

Подавляющее большинство тех, кто планирует покупать авто предпочитает подержанные седаны с ГБО, а средний бюджет составляет от 5 тысяч долларов. А в рейтинге наиболее востребованных брендом первую тройку занимает продукция немецких марок, сообщает Обозреватель.

К таким выводам пришли аналитики сайт OLX Авто, которые провели в июле опрос более 10 тысяч респондентов. Большинство украинских автолюбителей не готовы покупать новые автомобили. На протяжении многих месяцев упрямые цифры статистики свидетельствуют, что четыре из пяти зарегистрированных в Украине легковых авто – б/у. Более половины (57%) приобретаются на вторичном рынке, а остальные приезжают к нам из Европы (20%), США (9%) и стран Азии (2%).

Наибольшей популярностью среди отечественных автолюбителей пользуется продукция немецких брендов (46%), вторую строчку занимают машины из Японии (21%), а замыкает тройку французские марки (8%).

ТОП10 рейтинга автомобильных брендов среди опрошенных:

Volkswagen –

21% Mercedes-Benz –

10% BMW –

8% ВАЗ –

8% Renault –

7% Skoda –

6% Ford –

6% Audi –

5% Opel –

5% Daewoo –

3%

На долю машин с кузовомседан приходится почти треть всех сделок (29%), еще 23% выбирают практичные и вместительные универсалы. Компактные хэтчбеки и внедорожники одинаково популярны — по 11%, а замыкают список минивэны (10%).

Пока правительство строит планы по запрету ввоза и продажи автомобилей с ДВС, только 2,3% украинских автолюбителей готовы потратить свои кровные сбережения на эко-транспорт. Большинство предпочитают бензиновые (36%), дизельные (25%) и машины с ГБО (27%).

Главным критерием выбора покупателей является надежность машины (88%), для 55% – важен расход топлива, а скорость и мощность имеет значение для 28% респондентов.