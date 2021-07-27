Автопилот Tesla принимает Луну за желтый сигнал светофора

У автопилота электромобилей Tesla нашли ошибку. Он принимает Луну за желтый светофор и резко сбрасывает скорость. Об этом написал блогер Джордан Нельсон в Twitter, сообщает Корреспондент.

"Привет, Илон Маск. Возможно, вы захотите, чтобы ваша команда увидела, как Луна обманывает систему автопилота. Машина думает, что Луна - это желтый светофор, и сразу же хочет снизить скорость", - отметил Нельсон.

Tesla запустила платную подписку в июле этого года. Она расширяет возможности автопилота в автомобилях компании. Однако спустя некоторое время владельцы электрокара заметили сбой в системе.

Оказалось, что автопилот ошибочно воспринимает Луну за желтый сигнал светофора и не может набрать необходимую скорость.

Отмечается, что это происходит, когда желтый спутник Земли находится довольно низко.

Пока в компании не прокомментировали сложившуюся ситуацию.