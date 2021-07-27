Дожди наступают: в каких регионах прогнозируют осадки 28 июля

Дожди с запада Украины идут по направлению на восток. Они охватят большую часть территории страны. В то же время, в остальных регионах пока остается жаркая летняя погода﻿ с небольшой облачностью.

В среду, 28 июля, самым прохладным регионом Украины окажется север – там прогнозируют 27-29°С днем и, соответственно, на 10 отметок ниже ночью. Основная температура на западе и в центре страны составит 28-32°С днем и 15-20°С ночью. Наиболее жарко будет на Закарпатье, в Винницкой, а также в восточных и частично в южных областях – там ожидается 31-34°С днем и от 14 на востоке до 21°С на юге ночью. А вот в Одесской области и в Крыму будет около 29-31°С днем и 18-24°С ночью.

Дожди остаются на западе страны (на Закарпатье – с грозами), охватят центр, кроме Днепропетровской области (в Житомирской и Киевской областях также грозы), и северные области (в обеих – с грозами). В остальных регионах будет облачно с прояснениями.

В южных и западных областях будет очень ветрено: на юге – 7-18 км/час в среднем, местами шквалы до 22-25 км/час; на западе – 4-14 км/час в среднем, на Закарпатье шквалы до 22 км/час. В центре и на севере страны ожидается ветер 7-14 км/час, на востоке и в Крыму – 4-11 км/час в среднем, в Харьковской области возможны шквалы до 18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 28 июня во восточных, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 28 июля ожидается температура воздуха от 20 до 30°С в течение дня, ветер 7-11 км/час и дождь.