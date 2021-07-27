С испанских прилавков срочно убирают опасное мороженое

Компании Nestle и Mars решили изъять из продажи в Испании мороженое из-за обнаружения в нём канцерогена — окиси этилена. Об этом сообщили в понедельник сами производители, сообщает Noticia.

В случае с Nestle речь идет о 46 видах мороженого. Как уточнил производитель Froneri, " в соответствии с новыми указаниями, объявленными Европейской комиссией в пятницу 16 июля, было решено отозвать те партии продуктов, в которых использовался ингредиент с содержанием окиси этилена ". Отмечается, что речь идет о незначительном объеме данного компонента, который, как предполагается, практически не представляет риска для здоровья потребителей.

Mars также решила изъять из продажи в Испании некоторые виды мороженого. " Это связано с присутствием окиси этилена в ингредиенте, производимом одним из наших поставщиков, в количествах, превышающих уровни, разрешенные законодательством ЕС ", - пояснили в компании.

В Украину такое мороженое завезли в сеть магазинов Metr﻿o Cash & Carry. Мороженое компании Маcromex SRL, Campia-Turzii содержит опасную для здоровья добавку – запрещенным для использования в продуктах вещества этиленоксид. Его должны изъять из оборота.