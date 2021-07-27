Шарий проиграл суд в Литве и вынужден покинуть ЕС
Блогер Анатолий Шарий не смог обжаловать решение об объявлении его персоной нон грата в Литве – теперь он будет вынужден покинуть территорию Евросоюза, сообщает Деловая столица.
Об этом в Twitter написал юрист Марк Фейгин.
"Перед вами решение литовского суда, отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет", – сообщил он.
Фейгин утверждает, что до конца августа по его заявлению против Шария будет возбуждено уголовное дело в ЕС "
за отмывание преступно полученных денег от власти РФ и приобретение на эти деньги дома в Испании". Юрист заявил, что уже идет проверка.