Сеть магазинов "АТБ" увеличила товарооборот на 20%

По результатам работы шести месяцев 2021 года Корпорация «АТБ» увеличила товарооборот на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в настоящее время он составляет 85,3 млрд грн (с НДС и акцизами) против 70,7 млрд грн в первом полугодии 2020 года.

﻿Об этом сообщила пресс-служба﻿ корпорации.

Отмечается, что корпорация уже пятый год подряд демонстрирует высокие темпы прироста товарооборота: 80,2 млрд грн (с НДС) в 2017 году, 103,9 млрд грн (с НДС) в 2018 году, 126,8 млрд грн (с НДС) в 2019 году и 149,8 млрд грн (с НДС) в прошлом году. Соответственно, увеличиваются объемы уплаты налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

Торговая сеть насчитывает сегодня 1239 магазинов по всей Украине.