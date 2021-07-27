СБУ проводит обыски на главном мусорном полигоне Киева

СБУ проводит обыски на главном мусорном полигоне Киева

Сегодня, 27 июля, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на главном мусорном полигоне Киева ТБО №5. Из-за следственных действий полигон не может функционировать в штатном режиме, сообщает Страна.ua.

В "Киевспецтрансе" рассказали, что сбои в работе по захоронению отходов неизбежно окажут влияние на нарушение графика вывоза бытовых отходов от жилых домов Киева и области.

"Таким образом, "Киевспецтранс" вынужден сообщить о возможных ухудшение санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве и Киевском регионе, с учетом аномальной летней жары, которая наблюдается у эти дни, может с большой долей вероятности повлечь экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями", - сказано в сообщении.

Как сказано в сообщении, следователи Службы безопасности Украины увидели признаки уголовного преступления в действиях должностных лиц ЗАО Киевспецтранс относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6.

"В то же время очевидно, что невывоз бытовых отходов из-под жилых домов на полигон, в условиях отсутствия альтернативных мест для удаления отходов, создаст реальную, а не надуманную санитарно-эпидемическую угрозу для здоровья граждан", - считают в "Киевспецтрансе".

Кроме того, в сообщении уточнили, что данный полигон, который расположен в селе Подгорцы - это единственный полигон в Украине, который оборудован системой сбора и переработки фильтрата.

СБУ проводит обыски на мусорном полигоне. Скриншот из фейсбука КИЕВСПЕЦТРАНС

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