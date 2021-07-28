McLaren представила новый суперкар

Британская компания McLaren презентовала новую модель суперкара – 765LT Spider. Новинка предназначена для состоятельных коллекционеров, а тираж модели ограничен 765 экземплярами, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Суперкар получил оригинальную конструкцию складывающейся карбоновой крыши, которая открывается/закрывается всего за 11 секунд. Выполнить эту операцию можно на скорости до 50 км/ч.

Автомобиль оснащен 4-литровым мотором V8 с двумя турбинами. Источник: McLaren

Автомобиль оснащен 4-литровым мотором V8 с двумя турбинами. Он развивает мощность 765 л.с. и 800 Нм. Новинка демонстрирует лучшую в классе удельную мощность – на тонну веса приходится 598 л.с. С таким "сердцем" новинка способна набирать первую "сотню" за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 330 км/ч.

По сравнению с моделью 720S, новый спайдер стал на 15% динамичнее, а также на 80 кг легче. При создании новинки широко использовались композитные материалы и углепластик. Кроме того, автомобиль получил титановую выхлопную систему, которая на 40% легче своего стального аналога.

Новинка способна набирать первую "сотню" за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 330 км/ч. Источник: McLaren

Аэродинамический пакет из углеродного волокна 765LT Spider унаследовал от модели с кузовом купе, а активное заднее антикрыло имеет индивидуальные настройки при открытом и закрытом положении крыши. Также для модели подготовили собственные пружины и амортизаторы, расширили колею, уменьшили клиренс, а управление активной подвеской возложено на систему Proactive Chassis Control второго поколения. За дорогу спайдер крепко держится шинами Pirelli P Zero Trofeo R размерностью 245/35 R19 спереди и 305/30 R20 – сзади.

Для отделки интерьера используется алькантара и панели из карбона. Источник: McLaren

Для отделки интерьера используется алькантара и панели из карбона. Для снижения массы кондиционер и аудиосистема не входят в стандартную комплектацию, но могут быть заказаны покупателем бесплатно. Стоимость новинки в Великобритании – 310 500 фунтов ($428 тыс).