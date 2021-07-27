Николаевский депутат избил несговорчивого "страховщика"

Депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный поскандалил с сотрудником страховой компании «Княжа» - дело дошло до рукоприкладства, сообщает Новости-N.

Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщил директор страховой компании Василий Щедров.

По его словам, Невенчанный утром во вторник, 27 июля, в офисе компании побил сотрудника Максима Беркунского. По данному инциденту есть обращение в полицию.

«Сегодня, 27.07.2021р .. примерно в 10.07, в офисе компании состоялось физическое избиение сотрудника компании Максима Беркунского депутатом Николаевского городского совета Невинчанным Максимом, на что есть обращение Беркунского Максима в правоохранительные органы и показания свидетелей (коллег), которые присутствовали непосредственно из самого начала конфликта и в момент обострения все видели », - написал Щедров.

Относительно причины, по которой возник конфликт, то, по информации директора СК, речь идет о компенсации за повреждения в ДТП авто жены Невенчанного Натальи. Депутата не устроила сумма компенсации, которая положена в данном случае — автомобиль привезен из США, ранее уже был бит, потому компенсация рассчитывается по специальной формуле. Как утверждает Щедров, это предусматривает законодательство.

Директор страховой компании призвал полицию, а также главу депутатской комиссии по вопросам этики Елены Киселеву отреагировать на поведение депутата Невенчанного.

Максим Невенчанный также написал на своей странице в «Фейсбук» свое видение ситуации.

По его словам, Наталье не только не хотят выплачивать компенсацию, так еще и ведут себя по-хамски.

«Около месяца назад Наталия попала в ДТП, где виновником является клиент страховой компании КНЯЖА. Сума ущерба 42000 для восстановления автомобиля. Но страховая компания не собирается выплачивать средства, постоянно придумывая новые отговорки. То дай счёт СТО, то свой личный счет, то напиши письмо что ты согласна на треть суммы, то не берут трубку и т.д. Но главное не только это.

Главное то, что сотрудник компании, который ведёт её дело, по-хамски ведет себя с Наталией. Видимо, в компании полагают, что она должна обидеться и просто не станет больше приходить к ним», - написал депутат.

Журналисты обратились к Максиму Невенчанному за комментарием по поводу того, были ли драка.