Песков пообещал "ознакомиться" с книгой от Мендель

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков собирается обязательно ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Юлии Мендель "Каждый из нас — президент", как только получит данный экземпляр по почте, сообщает Деловая столица.

Об этом Песков рассказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал представитель Кремля.

Напомним, Юлия Мендель решила отправить свою книгу "Каждый из нас президент" Дмитрию Пескову.

Бывший спикер Зеленского будет продавать свою книгу в России.