Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего ВСУ

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак уходит с должности по решению президента Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник, соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Руслан Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Руслан Хомчак… переходит на первого секретаря СНБО. Соответственно с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль", - заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров во время брифинга во вторник.

Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака.