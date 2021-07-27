Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ
Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова. Своего поста также лишился начальник экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка, сообщает РБК-Украина.
"Глава Службы безопасности уволил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста - президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой", - сказал пресс-секретарья президента Сергей Никифоров.
Напомним, накануне Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ. Был уволен ряд заместителей Баканова.
Автор: Дмитрий Кузнецов