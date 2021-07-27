Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ

Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ

Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова. Своего поста также лишился начальник экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка, сообщает РБК-Украина.

"Глава Службы безопасности уволил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста - президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой", - сказал пресс-секретарья президента Сергей Никифоров.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ. Был уволен ряд заместителей Баканова.

Автор: Дмитрий Кузнецов

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