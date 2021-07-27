Известный телепродюсер объявил об уходе из всех медиапроектов

Бывший руководитель медиахолдинга "Новости", в который входят запрещенные оппозиционные каналы Zik, 112 Украина и Newsone, Алексей Семенов объявил о своем уходе из всех медиапроектов, сообщает Страна.ua.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Семенова, он уходит из всех медийных проектов, в которых участвовал до этого момента, чтобы запустить собственную интернет-школу журналистики под названием "Догма".