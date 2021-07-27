Нидерланды отреагировали на иск России к Украине в ЕСПЧ

Нидерланды намерены следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой Москва обвинила Украину в крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом сказал представитель МИД королевства Бо де Конинг, сообщает Корреспондент.

"Из сообщений СМИ мы узнали, что Россия подала государственную жалобу на Украину, в которой Россия возлагает на Украину ответственность за крушение рейса MH17. Нидерланды не являются стороной этой жалобы, это дело между Россией и Украиной", – заявил представитель голландского МИД.

Де Конинг отметил, что любая страна может подать жалобу в ЕСПЧ.