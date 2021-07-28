Две госшахты могут в ближайшее время остановить работу
Две шахты госпредприятия "Добропольеуголь-добыча" оказались на грани остановки из-за кризиса на энергорынке.
Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"Сейчас возникла реальная угроза остановки шахт "Алмазная" и "Добропольская". Уголь не отгруженный - деньги не получены. За какой счет будут рассчитываться с почти 5000-м коллективом ГП "Добропольеуголь - добыча"?" - написал нардеп.
Он отметил, что пока энергоблоки ТЭС и ТЭЦ отключены от энергосистемы из-за дефицита угля и газа, критическое количество угля накопилось на складах шахт ГП "Добропольеуголь - добыча".
"100,7 тыс. тонн угля не могут отгрузить на "Центрэнерго" из шахт "Алмазная" и "Добропольская" из-за того, что Укрзализныця не дает вагоны. Угольщики не без оснований переживают, что добытый уголь в такую погоду может просто сгореть на складах", - отметил Волынец.