Две госшахты могут в ближайшее время остановить работу

Две шахты госпредприятия "Добропольеуголь-добыча" оказались на грани остановки из-за кризиса на энергорынке.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Сейчас возникла реальная угроза остановки шахт "Алмазная" и "Добропольская". Уголь не отгруженный - деньги не получены. За какой счет будут рассчитываться с почти 5000-м коллективом ГП "Добропольеуголь - добыча"?" - написал нардеп.

Он отметил, что пока энергоблоки ТЭС и ТЭЦ отключены от энергосистемы из-за дефицита угля и газа, критическое количество угля накопилось на складах шахт ГП "Добропольеуголь - добыча".