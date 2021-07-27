Макрона увешали белыми венками во время зарубежного визита

Президента Франции Эммануэля Макрона завешали венками из белых цветов во Французской Полинезии, куда он прибыл с визитом, сообщает Страна.ua.

На видео, снятом по прибытии французского лидера в аэропорт, показано, как на его шею по местной традиции вешают один венок за другим. Спустя какое-то время президент Франции появляется в кадре почти полностью облаченный в белые цветы.

После такого приема глава государства сел в автомобиль и уехал из аэропорта.

Отметим, что визит президента на Маркизские острова стал первым за всю историю Пятой республики. Как только он ступил на землю архипелага, местные жители дали Макрону новое имя - Te Hakaiki Taha'oa, что переводится как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".

Французский лидер в ходе визита уже посетил могилы поэта Жака Бреля и художника Поля Гогена. Макрон покинет остров уже сегодня.