Макрона увешали белыми венками во время зарубежного визита

Макрона увешали белыми венками во время зарубежного визита

Президента Франции Эммануэля Макрона завешали венками из белых цветов во Французской Полинезии, куда он прибыл с визитом, сообщает Страна.ua.

На видео, снятом по прибытии французского лидера в аэропорт, показано, как на его шею по местной традиции вешают один венок за другим. Спустя какое-то время президент Франции появляется в кадре почти полностью облаченный в белые цветы.

После такого приема глава государства сел в автомобиль и уехал из аэропорта.

Отметим, что визит президента на Маркизские острова стал первым за всю историю Пятой республики. Как только он ступил на землю архипелага, местные жители дали Макрону новое имя - Te Hakaiki Taha'oa, что переводится как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".

Французский лидер в ходе визита уже посетил могилы поэта Жака Бреля и художника Поля Гогена. Макрон покинет остров уже сегодня.

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