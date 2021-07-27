У Зеленского назвали причину увольнения Хомчака

Президент Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженных Сил Украины для налаживания качественного взаимодействия структур сферы обороны и безопасности, "которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Сфера обороны функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями… Ротации или замена руководители не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать" , — подчеркнул президент.

Глава государства ожидает, что на всех уровнях в ВСУ, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.