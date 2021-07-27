Россия будет меняться газом с Азербайджаном

Россия и Азербайджан договорились о сезонном обмене природным газом. Соответствующий контракт подписали «Газпром» и «Азерконтракт», сообщает Лента.Ру.

По условиям соглашения, Азербайджан будет поставлять газ в Россию в летний сезон, а Россия в Азербайджан — в зимний. Объемы поставок не раскрываются, но указывается, что они будут идентичными, а также будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

Контракт рассчитан до 2023 года. Со стороны Азербайджана за техническую сторону соглашения будет отвечать государственная нефтегазовая компания SOCAR.