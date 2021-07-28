На Олимпиаде боксер попытался откусить ухо сопернику

Супертяжеловес из Марокко Юнес Баала отметился хамским поступком в матче 1/8 финала олимпийского турнира по боксу против новозеландца Давида Ньике. В третьем раунде Баала решил поиграть в Майка Тайсона и попытался откусить сопернику ухо, сообщает Обозреватель.

Юнес Баала (слева) против Давида Ньике

Рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел этот момент, не став останавливать бой.

Судья не заметил нарушения

Несмотря на такую попытку вывести оппонента из равновесия Баала проиграл.

Результаты поединка

Все три судьи отдали преимущество Ньике.

Результаты поединка

В пятницу, 30 июля, Ньике в четвертьфинале встретиться с белорусом Владиславом Смягликовым.