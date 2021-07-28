На Олимпиаде боксер попытался откусить ухо сопернику
Супертяжеловес из Марокко Юнес Баала отметился хамским поступком в матче 1/8 финала олимпийского турнира по боксу против новозеландца Давида Ньике. В третьем раунде Баала решил поиграть в Майка Тайсона и попытался откусить сопернику ухо, сообщает Обозреватель.
Рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел этот момент, не став останавливать бой.
Несмотря на такую попытку вывести оппонента из равновесия Баала проиграл.
Все три судьи отдали преимущество Ньике.
В пятницу, 30 июля, Ньике в четвертьфинале встретиться с белорусом Владиславом Смягликовым.