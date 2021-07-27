Убийца-сексоголик получил 4 пожизненных за массовый расстрел

Американца Роберта Аарона Лонга, которого обвиняли в убийстве восьми человек, приговорили к четырем пожизненным приговорам, сообщает УНИАН.

Приговор был вынесен 27 июля окружным судом округа Чероки в штате Джорджия.

22-летний Лонг был задержан 16 марта после того, как он открыл стрельбу в двух массажных салонах в Атланте, в результате чего погибли восемь человек, из них шестеро оказались женщинами азиатского происхождения.

При этом сам стрелок отрицает, что он совершил свое преступление из расовой неприязни (и окружная прокуратура ему верит). По его словам, на массовое убийство его подтолкнула сексуальная зависимость.

Лонг подписал соглашение о частичном признании вины — он согласился нести ответственность за гибель лишь четырех жертв. На этом фоне судья приговорила его к четырем пожизненным срокам без права досрочного освобождения и еще 35 годам заключения.

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