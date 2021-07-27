Нового командующего ВСУ обвинили в "геноциде"

Российские террористы, оккупировавшие Луганскую область, объявили в розыск по подозрению в геноциде и нарушении законов войны Валерия Залужного, который был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом пишут подконтрольные террористам интернет-ресурсы.

"За совершение преступления, предусмотренного ст. 440 УК "ЛНР" (Геноцид) и ч. 1 и 2 ст. 439 УК "ЛНР" (Применение запрещенных средств и методов ведения войны) разыскивается Залужный Валерий Федорович" , — говорится в сообщении.

Залужный внесен в розыскную базу в апреле 2019 года.

27 июля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак покинул свой пост. Новым главнокомандующим ВСУ назначен командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ для налаживания качественного взаимодействия структур сферы обороны и безопасности.