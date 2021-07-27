В США возвращают масочный режим для вакцинированных лиц

В Соединенных Штатах Америки приняли решение вернуть обязательный масочный режим в помещениях для вакцинированных лиц. Соответствующее ограничение касается районов с высоким уровнем передачи заболевания, сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению в Twitter-аккаунте AFP News Agency, в США вакцинированые люди снова обязаны носить защитные маски в помещениях, расположенных в районах с высоким уровнем передачи вируса.

Как сообщает AP news, соответствующее решение было принято после обновления информации о распространении штамма "Дельта" среди вакцинированных лиц. В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают носить защитные маски учителей, учеников и других посетителей учебных заведений - независимо от статуса вакцинации.

Автор: Сергей Пышкин