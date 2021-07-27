Хомчак заявил, что выполнил свои приоритетные задания
Уволенный по решению президента Руслан Хомчак заявил, что на должности главнокомандующего ВСУ выполнил все основные приоритетные задачи. Он также подчеркнул, что "остается в строю защитников Украины", сообщает Обозреватель.
Итоги своей работы военный подвел вечером во вторник, 27 июля. В этот же день стало известно об отставке главнокомандующего. Обращением Хомчака поделилась пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Сначала Хомчак напомнил, что должность получил 23 мая 2019 года. Тогда же он определил приоритетные задачи для себя и Вооруженных сил.
"Основные из них выполнено, а также заложено существенное основание для реализации запланированного", – говорится в сообщении
Напомним, что должность главнокомандующего перешла к Валерию Залужному – командующему Оперативного командования "Север".
Полный пост уволенного главнокомандующего: