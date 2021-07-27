В полиции рассказали, за что наказали патрульных, остановивших Брагара
Полицейским, которые задерживали народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа") по обвинению его в пребывании в состоянии наркотического опьянения, объявили выговоры за не включенные камеры, сообщает Интерфакс-Украина.
"Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не из остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не выбрана нагрудные камеры", - сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Отмечается, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения."Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы", - подчеркнули в пресс-службе.