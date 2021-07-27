В полиции рассказали, за что наказали патрульных, остановивших Брагара

Отмечается, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения.

"Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы" , - подчеркнули в пресс-службе.