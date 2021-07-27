Еще одна страна Европы "открылась" для украинцев

Люксембург возобновил действие безвизового режима для граждан Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При въезде в Люксембург граждане Украины должны иметь при себе следующие документы:

действующий биометрический загранпаспорт гражданина Украины, срок действия которого должен превышать дату запланированного выезда на 6 месяцев;

документальное подтверждение цели поездки (карточку резидента страны ЕС или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера, и т.д.);

подтверждение финансовой состоятельности;

полис медицинского страхования, который признается в ЕС.

Кроме того, необходимо предоставить сертификат о полной COVID-вакцинации препаратами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna. Лицо считается полностью вакцинированным по истечении 14 дней с даты полного курса вакцинации. Если нет сертификата вакцинации, то можно предоставить отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о выздоровлении. Должен быть положительный тест на COVID, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования (считается, что в течение этого периода повторное инфицирование маловероятно).