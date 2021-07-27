Монастырский задумал усилить габаритно-весовой контроль на дорогах

Министр внутренних дел Денис Монастырский назвал актуальную задачу для своего ведомства - это усиление контроля за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом, сообщает Страна.ua.

Как передает в Фейсбуке пресс-служба МВД, об этом преемник Авакова сказал 27 июля во время встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

"Все мы видим, какие трансформации происходят на украинских дорогах. Благодаря президентской программе "Большая стройка" из заброшенных и разрушенных они становятся новыми и комфортными. Итак, есть задача: как можно дольше сохранить в хорошем состоянии обновленные украинские дороги. И для этого особую актуальность приобретает усиление контроля за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом" , - считает Монастырский.

На встречи члены Кабмина обсудили пути сотрудничества в усилении ответственности за перегрузки транспортом дорог.