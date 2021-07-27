В Ватикане судят кардинала за расхищение церковных средств

В Ватикане начался суд над кардиналом Джованни Анжело Беччиу, которого обвиняют в растрате 412 миллионов долларов церковных средств на покупку недвижимости в Лондоне, сообщает УНИАН.

Как утверждает ВВС, расследование длилось два года. Беччиу отвечал за пожертвования в финансовом секретариате. В его времена Ватикан потерял миллионы долларов, в том числе из пожертвований прихожан.

В частности, в 2014 году кардинал потратил деньги на покупку доли в прежнем составе люксового лондонского универмага Harrods, который планировалось перестроить в роскошный жилой дом.

Также кардинала обвиняют в том, что он использовал деньги церкви, чтобы поддержать фирмы и благотворительные организации своих братьев на Сардинии. И хотя сам Беччиу отвергает все обвинения, Папа Римский освободил его от должности сразу же после скандала.

"Я считаю, что этот суд станет поворотным пунктом и повысит доверие к Святому престолу в финансовой сфере. Сам факт суда свидетельствует, что внутренний контроль работает. Дело инициировано изнутри Ватикана" , - подчеркнул глава экономического секретариата Ватикана Хуан Антонио Герреро.

Вместе с Беччиу в растрате денег церкви также подозревают еще девять человек. Ожидается, что суд продлится месяц.