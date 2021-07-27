Минздрав Израиля разрешил вакцинацию детей с 5 лет

Минздрав Израиля разрешил вакцинацию детей с 5 лет
Фото: COVID.Pixaby

Министерство здравоохранения Израиля дало разрешение медучреждениям вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, но лишь в том случае, если существует риск развития у них тяжелых форм инфекции или летального исхода при заражении COVID-19, сообщает Корреспондент.

"Существуют особые обстоятельства, при которых стоит рассмотреть вариант вакцинации в каждом конкретном случае", - отметили в Минздраве Израиля.  

В ведомстве подчеркнули что лишь дали рекомендации врачам, но решать вопрос вакцинации ребенка должны медики на местах в каждом конкретном случае. 

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics