Минздрав Израиля разрешил вакцинацию детей с 5 лет

Министерство здравоохранения Израиля дало разрешение медучреждениям вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, но лишь в том случае, если существует риск развития у них тяжелых форм инфекции или летального исхода при заражении COVID-19, сообщает Корреспондент.

"Существуют особые обстоятельства, при которых стоит рассмотреть вариант вакцинации в каждом конкретном случае" , - отметили в Минздраве Израиля.

В ведомстве подчеркнули что лишь дали рекомендации врачам, но решать вопрос вакцинации ребенка должны медики на местах в каждом конкретном случае.