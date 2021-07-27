В Госдепе США нашли свастику

В Госдепе США обнаружили изображения свастики.﻿﻿ Как утверждает издание Axios, символ был обнаружен накануне в лифте рядом с кабинетом спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом, сообщает Украинская правда.

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен разослал письма сотрудникам Госдепа США с сообщением, что на этой неделе в лифте департамента в Вашингтоне была найдена свастика. Он добавил, что изображение было удалено, а расследование по этому поводу продолжается.

Сейчас офис по борьбе с антисемитизмом возглавляет Кара Макдональд, заместитель помощника государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда.