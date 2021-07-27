У Путина кроме нефти и ядерного оружия ничего нет - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия уже сейчас пытается вмешиваться в промежуточные выборы в США, которые пройдут в 2022 году, посредством дезинформации, что "становится все более серьезной проблемой", сообщает Сегодня.

Об этом он сказал журналистам после посещения офиса директора национальной разведки США, передает CNN.

Байден отметил, что, по данным разведки, Россия в данный момент распространяет ложную информацию в попытке повлиять на будущее волеизъявление американских граждан.

Он добавил, что президент России Владимир Путин знает, что у него проблемы, и это делает его еще опасней. По словам американского президента, все что есть у Путина – это ядерное оружие и нефть.

Президент США также вспомнил о кибератаках со стороны РФ и Китая и подчеркнул, что они могут привести к реальной войне.