Непогода в Европе и Китае ударила по мировой торговле

Наводнения в Китае и Европе стали еще одним сокрушительным ударом для мировой торговли, нарушив цепочки поставок, заявил глава судоходной компании Mandarin Shipping Тим Хаксли в разговоре с CNBC, сообщает Лента.Ру.

"Это действительно станет проблемой для цепочек поставок, поскольку пострадало железнодорожное сообщение" , — сказал Хаксли, объяснив, что речь идет о железных дорогах из Чехии и Словакии в порты Роттердам и Гамбург.

"Это действительно нарушит работу индустрии" , — добавил он.

Немецкий гигант Thyssenkrupp, производитель стали, из-за наводнений не смог получить сырье, объяснил Хаксли, и в итоге это нанесет ущерб таким секторам, как автопромышленность и производство бытовой техники.

По данным S&P Global Platts, компания 16 июля объявила о форс-мажоре, который мешает ей исполнить свои обязательства. Источник в Thyssenkrupp сказал, что часть железных дорог в Хагене «отсутствует», а найти грузовики для доставки сложнее, чем раньше. Этот город — один из наиболее пострадавших от наводнений.

Что же касается затопления в китайской провинции Хэнань, то ситуация осложняется тем, что выхода к морю у региона нет. Усугубляет ситуацию также проблема с железнодорожным сообщением, нарушенным из-за наводнения.