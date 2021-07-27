Непогода в Европе и Китае ударила по мировой торговле
Наводнения в Китае и Европе стали еще одним сокрушительным ударом для мировой торговли, нарушив цепочки поставок, заявил глава судоходной компании Mandarin Shipping Тим Хаксли в разговоре с CNBC, сообщает Лента.Ру.
"Это действительно станет проблемой для цепочек поставок, поскольку пострадало железнодорожное сообщение", — сказал Хаксли, объяснив, что речь идет о железных дорогах из Чехии и Словакии в порты Роттердам и Гамбург.
"Это действительно нарушит работу индустрии", — добавил он.
Немецкий гигант Thyssenkrupp, производитель стали, из-за наводнений не смог получить сырье, объяснил Хаксли, и в итоге это нанесет ущерб таким секторам, как автопромышленность и производство бытовой техники.
По данным S&P Global Platts, компания 16 июля объявила о форс-мажоре, который мешает ей исполнить свои обязательства. Источник в Thyssenkrupp сказал, что часть железных дорог в Хагене «отсутствует», а найти грузовики для доставки сложнее, чем раньше. Этот город — один из наиболее пострадавших от наводнений.
Что же касается затопления в китайской провинции Хэнань, то ситуация осложняется тем, что выхода к морю у региона нет. Усугубляет ситуацию также проблема с железнодорожным сообщением, нарушенным из-за наводнения.
"Конечно, это повлияет на доставку грузов, заставит стоимость возрасти", — пояснил эксперт.