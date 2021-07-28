Украина начала поставки дизельного топлива с Испании

Торговая компания Coral Energy впервые поставит в Украину дизельное топливо из Испании. Груз прибудет в страну в конце нынешней недели или начале следующей, сообщает Лента.Ру.

По данным международного ценового агентства Argus объем поставки составит 30 тысяч тонн, ранее из Испании в страну ввозили только битум. Дизтопливо поступит в порт Николаева, покупателями станут несколько украинских компаний.

За первое полугодие текущего года импорт морских партий дизельного топлива в Украину вырос на 5 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом, до 415,3 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.