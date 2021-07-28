В ВТО не договорились о приостановке патентов на COVID-вакцины

Страны - члены Всемирной торговой организации (ВТО) не смогли договориться о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Заседание Генерального совета состоялось во вторник в Женеве, сообщает РБК-Украина.

Как сообщил журналистам AFP по итогам совещания официальный представитель организации Кит Рокуэлл, следующая попытка будет предпринята на неформальной встрече в сентябре, а официальная дискуссия на эту тему состоится 13-14 октября.

"Официальная встреча для обсуждения данного вопроса намечена на 13-14 октября, а неофициальные дискуссии пройдут в сентябре. Эта проблема вызывает много эмоций, и речи о том, чтобы прекратить обсуждение, не идет" , - добавил Рокуэлл.

По его словам, достижению консенсуса препятствуют разногласия по двум основным вопросам: о длительности приостановки патентов на вакцины и о том, на какие виды продукции будет распространяться эта приостановка.

Имеются и другие сферы, в отношении которых мнения членов ВТО расходятся, в частности это касается "выполнения соглашения и защиты нераскрытой информации", сказал официальный представитель.

Автор: Артур Родивилов