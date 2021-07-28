У Пентагона есть четкие кадры НЛО: инсайдер

У Министерства обороны США якобы есть видео, на которых запечатлен неопознанный летающий объект (НЛО). Такое заявление сделал Луис Элизондо, ранее работавший в программе Пентагона Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), сообщает Обозреватель.

По его словам, он лично видел кадры с НЛО. Якобы у американских военных есть видео продолжительностью 23 минуты, передает Еxpress.

"Видео было чрезвычайно убедительным – одним из многих – до такой степени, что я помню, как получил некий опыт, чтобы посмотреть его. Я отправил его некоторым высококвалифицированным экспертам в сообществе ISR (разведка, наблюдение и разведка). И когда оно вернулись ко мне, в заголовке письма было цитата без кавычек "это видео с НЛО" , – рассказал Элизондо.

Луис Элизондо. Источник: The Sun

Элизондо работал в Пентагоне и уволился в 2017 году. Однако мужчина отказался раскрыть дополнительные подробности, сославшись на свою приверженность секретности и предупредив, что его могут арестовать, если он расскажет слишком много. Он надеется, что отснятый материал будет опубликован, чтобы "каждый мог увидеть его сам".

Advanced Aerospace Threat Identification Program – представляла собой несекретную, но не обнародованную исследовательскую работу, финансируемую правительством США, по изучению неопознанных летающих объектов ли необъяснимых воздушных явлений. Программа была впервые обнародована 16 декабря 2017 года.

Известно, что программа началась в 2007 году с финансированием в размере 22 миллионов долларов в течение пяти лет, пока имеющиеся ассигнования не были завершены в 2012 году.