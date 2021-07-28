ООН предупредила об астероидной угрозе для Земли

Человечество знает только о порядка 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах, сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

"По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей" , — говорится в отчете.

В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллионов записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов — рекордное число.