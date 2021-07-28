У знаменитой рестлерки расстегнулся бюстгальтер во время боя

Бюстгальтер звезды рестлинга Кармеллы (настоящее имя Лия Ван Дейл) расстегнулся во время поединка на SmackDown (телевизионная рестлинг-программа от World Wrestling Entertainment) с Бьянкой Белэр. Инцидент произошел на глазах сотни зрителей и попал в эфир трансляции, сообщает Обозреватель.

У Кармеллы расстегнулся бюстгальтер. Источник: кадр из видео

Несмотря на такой "несчастный случай" судья не остановил встречи и девушки продолжали бороться.

Кармелла пыталась держать рукой поломавшуюся часть туалета. Источник: кадр из видео

Кармела пыталась одной рукой удержать сломавшуюся часть гардероба, а второй отбиваться от соперницы.

После боя, 33-летняя американка, на которую подписано более 2,9 млн человек в Instagram, увидела в этом забавную сторону. Она опубликовала смайлик в виде бикини и написала в Twitter: "Вы все этого хотите".

Кармелла подшутила над собой. Источник: Twitter/carmellawwe

Кармелла подписала контракт с WWE в 2013 году. С 2016 году она дебютировала в SmackDown, где выступает до сих пор.

Кармелла в желтом. Источник: Instagram рестлерши

Кармелла в розовом бикини. Источник: Instagram рестлерши

Кармелла дома. Источник: Instagram рестлерши

Кармелла перед боем. Источник: Instagram рестлерши

Кармелла. Источник: Instagram рестлерши

Кармелла топлес. Источник: Instagram рестлерши

Кармелла в тигровом. Источник: Instagram рестлерши

Инцидент произошел на командном чемпионате мира в японской Осаке во время соревнований танцевальных дуэтов.